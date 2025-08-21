Homem encontrado morto em casa com funeral marcado em Almeirim

As cerimónias fúnebres do homem que foi encontrado morto na sua residência, junto à Escola Marquesa da Alorna, em Almeirim, realizam-se no próximo dia 25 de agosto, no Cemitério de Almeirim.

O corpo de João Carlos Corona Marques estará em câmara ardente a partir das 10h00 de segunda-feira. As cerimónias religiosas terão lugar pelas 11h00, seguindo depois para a sepultura.

Recorde-se que o homem, de 67 anos, foi encontrado cadáver no passado sábado, 16 de agosto, já em estado de decomposição. O alerta foi dado por vizinhos que estranharam a sua ausência, uma vez que era habitual vê-lo à porta de casa a cumprimentar quem passava.

O homem vivia sozinho, pois os pais já tinham falecido e o irmão encontra-se no estrangeiro.

Os Bombeiros Voluntários de Almeirim e a GNR foram chamados ao local, tendo a força policial arrombado a porta da habitação. Não foram encontrados indícios de crime e o corpo foi encaminhado para autópsia.