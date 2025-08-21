PARA HOJE / 21.AGO

Quando sou fraco é que sou forte, porque é então que posso ter a certeza de que Deus vem em auxílio da minha fraqueza. “Quando estiveres diante dos tribunais não te aflijas, é o Espírito que fala por ti; quando deres uma face, tem a certeza que Deus te ensina a maneira de mostrar a outra.” Não é uma espiritualidade ao contrário, é a correcção de uma perspectiva egocêntrica e fechada, substituída por uma perspectiva criativa e com sentido que a fé nos dá.

Vasco P. Magalhães, sj

ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA

Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

Edições Tenacitas

