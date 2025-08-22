Trânsito condicionado em Almeirim devido à Volta a Portugal de Cadetes e Feminina Sub19

Almeirim recebe esta sexta-feira, dia 22 de agosto, as primeiras etapas da 17.ª Volta a Portugal de Cadetes e da 4.ª Volta a Portugal Feminina Sub19, o que irá implicar condicionamentos de trânsito no concelho.

A 1.ª etapa da Volta a Portugal de Cadetes liga Santarém a Almeirim, num percurso com 77,9 quilómetros, com 510 metros de desnível positivo. A etapa parte pelas 10h00 de Santarém, estando prevista a entrada no concelho de Almeirim, em Marianos, pelas cerca das 11h00. Em Paço dos Negros há um prémio de montanha de 3.ª categoria, seguindo depois para Almeirim (via Fazendas de Almeirim) onde há meta volante na Av. Dom João I (Zona Norte). Os ciclistas seguem para Alpiarça pela EN 118 e regressam por Fazendas de Almeirim, para terminar na meta, na Av. Dom João I, em Almeirim, previsivelmente entre as 12h10 e 12h30.

Já a 4.ª Volta a Portugal Feminina Sub19, que também liga Santarém a Almeirim, num percurso com 55 quilómetros e 440 metros de desnível positivo, tem a partida agendada para as 15h30 e chegada prevista entre as 17h05 e 17h15. As ciclistas fazem o mesmo percurso, mas mais curto, terminando a prova na chegada à Zona Norte.

Estão previstos cortes e restrições momentâneas na circulação em ruas como a Avenida Sousa Gomes (Circular Urbana), Avenida da Liberdade e Avenida Dom João I, e as ligações entre Paço dos Negros e Fazendas de Almeirim.

A Câmara Municipal de Almeirim e a Federação Portuguesa de Ciclismo apelam à compreensão da população, recomendando que evitem circular nas vias afetadas durante os períodos indicados e sigam as instruções das forças de segurança que estarão no terreno.

A autarquia reforça ainda o convite à população para se juntar na Zona Norte, aplaudir os jovens ciclistas e apoiar mais esta grande festa do desporto.

