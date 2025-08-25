Just a Change devolve esperança a famílias em Almeirim

De 10 a 24 de agosto, o projeto Just a Change esteve em Almeirim para apoiar três famílias. Durante esse período, 25 voluntários uniram-se para recuperar casas em condições precárias, devolvendo às famílias alegria, conforto e segurança.

Alice Oliveira, diretora do campo de Almeirim, explicou a importância do projeto. “O Just a Change é uma IPSS que combate a pobreza habitacional com a ajuda dos nossos voluntários. Cada obra é uma oportunidade de mudar vidas de forma concreta. Vimos resultados que ficaram não apenas durante o campo, mas também depois, através do contacto contínuo com as famílias”.

A dimensão humana do projeto ficou visível em cada gesto. Para Maria Peres, uma das beneficiárias, a intervenção representou muito mais do que uma casa nova. “Não tinha condições, não havia casa de banho e tinha de aquecer água ao lume para dar banho aos meus filhos. Quando a câmara municipal me falou desta possibilidade, foi um choque de alegria. Ver esta casa a ser reconstruída deu-me vontade de chorar, mas de felicidade. Tive uma casa digna, feita para mim, e isso não tem preço”, confessou emocionada.

Alice Oliveira destacou ainda o papel da comunidade e dos parceiros locais. Apesar dos desafios, como a remoção de materiais perigosos que atrasou uma das obras, a colaboração da Câmara Municipal de Almeirim e o envolvimento de vizinhos e assistentes sociais foram fundamentais. “Sem o apoio local, seria impossível avançar. Cada gesto de ajuda, cada entrega de material ou cada palavra de incentivo contou”, afirmou.

Durante os dias do campo, os voluntários dividiram-se pelas três obras, em Almeirim, em Benfica do Ribatejo e em Paço dos Negros. No final, estas casas não eram apenas espaços renovados. Eram casas reconstruídas com dedicação, solidariedade e esperança.