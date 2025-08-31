ULS Lezíria promove I Encontro de Saúde Infantil dedicado ao aleitamento materno

A Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) vai realizar, no próximo dia 6 de outubro de 2025, o I Encontro de Saúde Infantil, subordinado ao tema “Aleitamento Materno: Formar para o Sucesso”.

O evento terá lugar na Escola Superior de Saúde de Santarém e contará com a participação de vários profissionais de saúde especializados, que irão partilhar conhecimentos e estratégias para a promoção, apoio e sucesso da amamentação.

O programa divide-se em dois painéis: “Aleitamento Materno: Começar com confiança” (de manhã) e “Aleitamento Materno: Condicionantes do sucesso” (à tarde). Entre os temas a abordar estarão as estratégias para um início confiante da amamentação, dificuldades frequentes e suplementação, bem como questões relacionadas com disfunções orais, freios restritivos e o contributo da fisioterapia pediátrica no apoio a mães e bebés.

O encontro inclui ainda o testemunho real de pais, destacando a importância da partilha de experiências na construção da confiança das famílias. As inscrições decorrem até 30 de setembro através da plataforma SmartBusiness (link direto).

De salientar que 30% do valor das inscrições reverte para a Casa do Pombal – A Mãe, um Centro de Acolhimento Temporário localizado em Aveiras de Cima, que acolhe até 20 crianças em situação de risco, dos 0 aos 18 anos, vítimas de maus-tratos e/ou exclusão social.

Para mais informações ou esclarecimento de dúvidas, os interessados podem contactar a organização através do e-mail: encontro.saudeinfantil@ulsleziria.min-saude.pt