PARA HOJE / 3.SET

A hipocrisia deve dar dinheiro! A hipocrisia é prima da mentira, mas menos descarada. Bem gritou Jesus contra os hipócritas, fazem coisas boas mas com intenções escondidas, rezam mas não é a Deus, é para que os outros aplaudam, limpam o exterior mas por dentro têm podridão. Todos devíamos fazer um exame de consciência com coragem, sem nos mascararmos. A verdade pode não dar dinheiro, mas, essa sim, torna-nos livres.

Vasco P. Magalhães, sj

ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA

Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

Edições Tenacitas

www.tenacitas.pt