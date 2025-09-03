Onde há crise, há esperança

PARA HOJE / 3.SET

3 de Setembro, 20253 de Setembro, 2025
PARA HOJE / 3.SET

PARA HOJE / 3.SET
A hipocrisia deve dar dinheiro! A hipocrisia é prima da mentira, mas menos descarada. Bem gritou Jesus contra os hipócritas, fazem coisas boas mas com intenções escondidas, rezam mas não é a Deus, é para que os outros aplaudam, limpam o exterior mas por dentro têm podridão. Todos devíamos fazer um exame de consciência com coragem, sem nos mascararmos. A verdade pode não dar dinheiro, mas, essa sim, torna-nos livres.
Vasco P. Magalhães, sj
ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA
Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

