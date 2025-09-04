Vitória histórica de Portugal no EuroBasket “sabe a melão doce de Almeirim”

Portugal fez história no EuroBasket ao vencer à Estónia por 68-65, ontem, dia 3 de setembro. Dessa forma, garante um lugar nos oitavos de final da competição. Um feito inédito para o basquetebol português, mas que em Almeirim ganhou um sabor especial.

No final do encontro, o selecionador nacional, Mário Gomes, foi questionado sobre o sabor desta vitória histórica. Com um ar divertido, Mário Gomes afirmou: “Sabe a melão doce, melão de Almeirim!”. Uma frase que arrancou gargalhadas na sala de imprensa.

A conferência decorreu em Riga, na Letónia, onde também vai ter lugar o próximo jogo da seleção, que está marcado para sábado, dia 6 de setembro.