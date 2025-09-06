Melão de Almeirim já chegou à Seleção Nacional de Basquetebol

O melão de Almeirim já está nas mãos da Seleção Nacional de Basquetebol, que participa no Europeu da modalidade. A entrega do fruto típico da região concretizou-se após o presidente da Câmara Municipal de Almeirim, Pedro Ribeiro, ter enviado o presente através do líder da Federação Portuguesa de Basquetebol, em resposta à frase viral do selecionador Mário Gomes: “A que é que sabe esta vitória? A um melão. Um melão doce de Almeirim”, proferida depois do triunfo frente à Estónia (65-68).

O gesto simbólico mereceu a atenção da comitiva nacional, que recebeu o melão como um sinal de apoio vindo de Almeirim. Para Pedro Ribeiro, a oferta representa não só o reconhecimento do feito desportivo, mas também uma forma de levar o nome da cidade até ao palco europeu do basquetebol.

A Seleção Nacional continua a competir no EuroBasket, onde procura surpreender frente a adversários de peso, como é o caso do jogo de hoje contra a Alemanha.