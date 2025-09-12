CCDR Lisboa e Vale do Tejo dinamiza ação de capacitação cultural em Almeirim

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., em articulação com a Câmara Municipal de Almeirim, vai dinamizar, no âmbito do seu programa estratégico LVT Capacita, uma ação de capacitação cultural neste concelho nos dias 29 e 30 de setembro de 2025, no Salão Nobre da Câmara Municipal.

Numa lógica de descentralização e proximidade territoriais, e atendendo às novas competências da CCDR Lisboa e Vale do Tejo, I. P. no campo da cultura, esta ação insere-se num ciclo de capacitação a implementar durante o mês de setembro em oito municípios da região da Lezíria do Tejo (Azambuja, Almeirim, Alpiarça, Benavente, Cartaxo, Golegã, Rio Maior e Salvaterra de Magos). Nesta região, em 2024 já tinham sido contemplados com ações formativas de índole cultural os concelhos da Chamusca e Coruche, num ciclo que, então, incidiu, como prioridade estratégica, apenas em territórios de baixa densidade.

A ação a realizar em Almeirim, em formato intensivo, é dedicada às temáticas das oportunidades de financiamento cultural e artístico público e privado nos planos local, regional, nacional e europeu, à conceção de iniciativas/projetos culturais, à submissão de candidaturas a programas de apoio e à vertente da comunicação e mediação culturais.

Esta ação formativa pretende igualmente sensibilizar as estruturas culturais e artísticas deste território para uma atempada preparação e maior adesão à 3.ª edição do programa LVT +Cultura, a decorrer no início de 2026.

O acesso a esta ação é livre e gratuito, requerendo inscrição prévia. O módulo em causa tem a duração de seis horas, repartindo-se pelos dois dias (entre as 18h30 e as 21h30), confere certificado de participação e a lotação máxima por sessão é de 50 participantes. O público-alvo abrange pessoas em nome individual, associações, cooperativas, fundações, grupos informais e outros agentes (profissionalizados ou não) do setor cultural e criativo, incluindo também dirigentes e técnicos das autarquias ligados às áreas da cultura, património e turismo.

Para mais informações, os interessados devem consultar os canais de comunicação da CCDR Lisboa e Vale do Tejo, I. P. (www.ccdr-lvt.pt), usando os seguintes contactos para a inscrição na ação em causa: 213837100 (ext.3302) / apoiocultura@ccdr-lvt.pt.