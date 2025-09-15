Risos En’Cena” estreia comédia “Um Dia de Morrer” em Almeirim

A Associação Risos En’Cena vai estrear a sua mais recente produção teatral, a comédia “Um Dia de Morrer”, no próximo dia 26 de setembro, às 21h00, no Cine Teatro de Almeirim.

O espetáculo, que promete muitas gargalhadas e momentos inesperados, marca a estreia absoluta desta nova peça do grupo. O elenco, composto por jovens atores do concelho, aposta no humor popular e em personagens caricatas, procurando cativar o público com uma narrativa divertida e surpreendente.

Os bilhetes têm o valor de 5 euros e podem ser adquiridos na tesouraria do Cine Teatro de Almeirim, na bilheteira online da Ticketline ou reservados através do email bilheteiracteatroalmeirim@gmail.com.

A iniciativa conta com o apoio do Município de Almeirim.