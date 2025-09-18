Almeirim e Tapada ligados por 3,5 kms de ciclovia (c/fotos)

A Câmara Municipal de Almeirim já tem pronto o projeto para a construção de uma ciclovia entre a cidade e o lugar da Tapada, ao longo da Estrada Nacional 114. O documento foi elaborado pela empresa Ambiente, Gestão e Projectos (AGP).

Segundo apurou O Almeirinense, será ainda necessário um parecer da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), uma vez que a obra atravessa zonas de escoamento de águas em situações de cheia. O projeto começou a ser discutido em 2019, mas as exigências técnicas levaram a que só agora chegasse a esta fase.

Prevê-se um investimento de 1,2 milhões de euros, com possibilidade de recurso a fundos comunitários para apoiar o financiamento, mas para já, não há ainda data prevista para o arranque da obra.

A ciclovia pretende ser uma alternativa ao uso de motas e trotinetes, além de aumentar a segurança de ciclistas e peões, já que, em grande parte do percurso (cerca de três quilómetros e meio) não existem passeios. O projeto responde também às necessidades de peregrinos e de pessoas que utilizam a zona para caminhar ou correr, criando uma ligação segura entre a área urbana e a área rural.

A obra será realizada em duas fases: a primeira, entre a saída da cidade e a Vala Real, com cerca de 400 metros; e a segunda, desde a Vala Real até ao lugar da Tapada, com cerca de 3.100 metros.

O plano inclui a construção de passadiços metálicos sobre passagens hidráulicas, uma ponte sobre a Vala Real e o alargamento da plataforma com gabiões, permitindo a criação de refúgios para espécies animais.

Na Tapada, a ciclovia irá desdobrar-se em duas vias, uma para cada sentido, até à ponte D. Luís I, de forma a assegurar maior segurança e fluidez no trânsito.