Almeirim recebe finais nacionais de Petanca no Parque da Zona Norte

A cidade de Almeirim vai ser palco, nos dias 27 e 28 de setembro, de duas grandes competições nacionais de petanca, organizadas pela secção de petanca da Associação 20 Kms de Almeirim, com o apoio da Câmara Municipal, da Junta de Freguesia de Almeirim e da Federação Portuguesa de Petanca.

No dia 27 de setembro, disputa-se o Campeonato Nacional de Tiro de Precisão, enquanto a Final da Taça de Portugal terá lugar no dia seguinte, 28 de setembro.

Os dois eventos realizam-se no Parque da Zona Norte, com entrada livre, esperando-se a presença dos melhores atletas nacionais da modalidade e a presença de centena de pessoas na cidade.

Para além da vertente desportiva, haverá também serviço de bar com comes e bebes variados, para apoio ao público e às equipas participantes.