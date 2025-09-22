Eh!Toiro – Feira Taurina de 3 a 5 de outubro na Chamusca

De 3 a 5 de outubro, a Chamusca acolhe a 11ª edição do Eh!Toiro, um tributo à tradição e à cultura tauromáquica num concelho onde a afición, o toiro, o cavalo e a festa brava ocupam um lugar de destaque.

A 11ª edição da feira taurina apresenta, este ano, algumas novidades de que são exemplo a Tourada à Corda, tradição única da Ilha Terceira, e a Capeia Arraiana, uma corrida de touros típica das terras de Ribacôa, nas aldeias da raia junto à fronteira com Espanha, marcada pela icónica “lide” do touro com o forcão.

Durante três dias, a Chamusca transforma-se num verdadeiro palco de emoção, cultura e entretenimento, reafirmando-se como referência na preservação da tradição taurina.

O evento decorre na zona da Horta das Freiras e oferece experiências para todas as idades. Entre o desfile de gala que reúne cavaleiros, campinos e etnografia, encierros, largadas de toiros, demonstrações de toureio a pé, pegas e maneio de gado bravo, a feira mistura tradição e modernidade, acompanhada de música, folclore, artesanato e convívio.

A Corrida de Toiros agendada para dia 4 de outubro, às 17h, na centenária Praça de Toiros, contará com a lide a cavalo dos cavaleiros Paco Velasquez e António Telles Filho. A pegar em solitário estará o Grupo de Forcados Amadores da Chamusca, numa corrida marcada pela passagem de testemunho de Nuno Marecos para Diogo Marques. Os toiros são das ganadarias Veiga Teixeira, Vale Sorraia e Cochicho. Bilhetes disponíveis em ccsbilhetica.com.

O Eh!Toiro encerra com um espetáculo da Banda da Carregueira, com participação especial da fadista chamusquense Marisa Ferreira.

Programa:

DIA 3 – SEXTA-FEIRA

20h00 – Abertura do evento

21h00 – Bezerros para crianças

21h30 – Luna Flamenca e Marisa Ferreira – Sevilhanas e Fado

22h45 – Grupo Musical “Rumo ao Sul”

00h00 – Entrada de Toiros

00h30 – Largada de Toiros

01h30 – DJ Stefan da Silva

DIA 4 – SÁBADO

10h00 – Prova de condução do Boi da Guia

11h00 – Prova de condução de Cabrestos

12h00 – Maneio de gado bravo

15h30 – Desfile de Gala – Cavaleiros, Campinos e Etnografia

17h00 – Corrida de Toiros – Praça de Toiros da Chamusca

17h30 – Grupo Musical “Trio Pica-Cebolas”

21h00 – Bezerros para crianças

21h30 – Rancho Folclórico de Paços dos Negros

22h30 – Grupo Musical FH 5

00h00 – Solta de vacas/Encierro

00h30 – Largada de Toiros

01h30 – DJ Escybe

DIA 5 – DOMINGO

10h00 – Prova da Vaca

11h30 – Jogos “Eh!Toiro”

16h00 – Tourada à Corda à Moda dos Açores

17h30 – Demonstração de Capeia Arraiana

18h00 – Demonstração de pegas pelo Grupo de Forcados Amadores da Chamusca (GFAC)

19h00 – Demonstração de toureio pelo Clube Taurino do Concelho da Chamusca

19h30 – Banda da Carregueira com participação especial de Marisa Ferreira