Hospital Distrital de Santarém inaugura “Mural da Gratidão” no âmbito das comemorações dos 40 anos

Foi inaugurado esta manhã, no átrio principal do Hospital Distrital de Santarém, o “Mural da Gratidão”, uma obra artística concebida no âmbito das comemorações do 40.º aniversário da instituição. O projeto nasceu de uma iniciativa da Comissão de Humanização e foi desenvolvido pela artista plástica Sofia Branquinho, em colaboração com a oficINa da Associação R.INserir – Oficinas para todos e para cada um.

Mais do que um elemento decorativo, o mural assume-se como um espaço de encontro, partilha e memória. “Este mural é muito mais do que uma obra artística: é um convite à partilha, à presença, à gratidão. É o testemunho real e verdadeiro de um trabalho de cooperação”, destacou Carla Ferreira, enfermeira gestora do Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental da ULS Lezíria e representante da Associação R.INserir.

A artista Sofia Branquinho realçou a importância do processo criativo conjunto: “Foi um privilégio trabalhar com os utentes da oficINa, vê-los experimentar materiais novos, sorrir e descobrir formas diferentes de se expressarem. Este mural é fruto dessa partilha e espero que seja também um convite para todos deixarem a sua marca de gratidão”, afirmou.

Na sua intervenção, o Presidente do Conselho de Administração da ULS Lezíria, Pedro Marques, realçou a ligação entre a arte, a humanização e o propósito do mural: “É um espaço que queremos que seja dos profissionais, que seja dos utentes, porque é precisamente este o propósito: que seja um espaço em que cada um possa deixar o seu marco, o seu testemunho de gratidão”.

Sublinhou ainda que, num tempo marcado pelos avanços tecnológicos, é essencial preservar a dimensão humana no cuidado: “Numa era paradoxal, em que falamos de fusão de inteligência artificial com o Ser Humano, o desafio que fica é como mantemos a humanização dos cuidados”. Este mural é um espaço de partilha e de tradução de valores como a gratidão e o cuidado, mas sobretudo o respeito pela vida das pessoas que são tocadas pelos profissionais nesta casa”, concluiu.

A cerimónia foi encerrada pela diretora clínica dos Cuidados de Saúde Primários e presidente da Comissão de Humanização, Ana Alexandre Calado, que reforçou o simbolismo da obra: “Este mural é mais do que arte: é um espaço de encontro, de memória e de ligação. A gratidão é uma força transformadora. Quando é expressa, cria laços, quando é partilhada, inspira. E quando é reconhecida, dá sentido àquilo que fazemos”. A responsável deixou ainda um apelo: “Convido-vos também a deixar a vossa própria mensagem de gratidão neste mural, uma vez que a gratidão só ganha sentido quando é partilhada.”

O “Mural da Gratidão” passa assim a integrar o átrio principal do Hospital Distrital de Santarém, e convida utentes, profissionais e visitantes a inscreverem a sua mensagem, tornando-o num testemunho vivo de partilha e de comunidade. No ano em que a instituição celebra quatro décadas de existência, esta obra coletiva reafirma o compromisso com a humanização dos cuidados e com a valorização das pessoas que diariamente dão vida ao hospital.