Hospital Distrital de Santarém inaugura “Mural da Gratidão” no âmbito das comemorações dos 40 anos

30 de Setembro, 202530 de Setembro, 2025
Foi inaugurado esta manhã, no átrio principal do Hospital Distrital de Santarém, o “Mural da Gratidão”, uma obra artística concebida no âmbito das comemorações do 40.º aniversário da instituição. O projeto nasceu de uma iniciativa da Comissão de Humanização e foi desenvolvido pela artista plástica Sofia Branquinho, em colaboração com a oficINa da Associação R.INserir – Oficinas para todos e para cada um.

Mais do que um elemento decorativo, o mural assume-se como um espaço de encontro, partilha e memória. “Este mural é muito mais do que uma obra artística: é um convite à partilha, à presença, à gratidão. É o testemunho real e verdadeiro de um trabalho de cooperação”, destacou Carla Ferreira, enfermeira gestora do Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental da ULS Lezíria e representante da Associação R.INserir.

A artista Sofia Branquinho realçou a importância do processo criativo conjunto: “Foi um privilégio trabalhar com os utentes da oficINa, vê-los experimentar materiais novos, sorrir e descobrir formas diferentes de se expressarem. Este mural é fruto dessa partilha e espero que seja também um convite para todos deixarem a sua marca de gratidão”, afirmou.

Na sua intervenção, o Presidente do Conselho de Administração da ULS Lezíria, Pedro Marques, realçou a ligação entre a arte, a humanização e o propósito do mural: “É um espaço que queremos que seja dos profissionais, que seja dos utentes, porque é precisamente este o propósito: que seja um espaço em que cada um possa deixar o seu marco, o seu testemunho de gratidão”.

Sublinhou ainda que, num tempo marcado pelos avanços tecnológicos, é essencial preservar a dimensão humana no cuidado: “Numa era paradoxal, em que falamos de fusão de inteligência artificial com o Ser Humano, o desafio que fica é como mantemos a humanização dos cuidados”.  Este mural é um espaço de partilha e de tradução de valores como a gratidão e o cuidado, mas sobretudo o respeito pela vida das pessoas que são tocadas pelos profissionais nesta casa”, concluiu.

A cerimónia foi encerrada pela diretora clínica dos Cuidados de Saúde Primários e presidente da Comissão de Humanização, Ana Alexandre Calado, que reforçou o simbolismo da obra: “Este mural é mais do que arte: é um espaço de encontro, de memória e de ligação. A gratidão é uma força transformadora. Quando é expressa, cria laços, quando é partilhada, inspira. E quando é reconhecida, dá sentido àquilo que fazemos”. A responsável deixou ainda um apelo: “Convido-vos também a deixar a vossa própria mensagem de gratidão neste mural, uma vez que a gratidão só ganha sentido quando é partilhada.”

O “Mural da Gratidão” passa assim a integrar o átrio principal do Hospital Distrital de Santarém, e convida utentes, profissionais e visitantes a inscreverem a sua mensagem, tornando-o num testemunho vivo de partilha e de comunidade. No ano em que a instituição celebra quatro décadas de existência, esta obra coletiva reafirma o compromisso com a humanização dos cuidados e com a valorização das pessoas que diariamente dão vida ao hospital.