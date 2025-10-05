Carolina Charana Gomes apresenta livro

Carolina Charana Gomes, de nome artístico Lunah, apresentou na tarde de sábado 4 de outubro, no auditório da biblioteca Municipal Marquesa de Cadaval, o seu primeiro livro” O Pinguim Colorido”.

A apresentação iniciou-se com um curto discurso pela mãe da autora que fez o seu agradecimento a quem acreditou e tem acompanhado e incentivado a Lunah no desenvolvimento dos seus trabalhos.



Também o pai fez uma pequena apresentação da artista que, entrando de rompante, apresentou o seu trabalho com interação direta entre a própria e o pinguim da história, numa animação apresentada em tela.



Com edição de Meia Longa, “O Pinguim Colorido ” é uma história de superação, em forma de poema, onde um pinguim muito triste e sozinho se irá erguer. Diz Lunah que “está obra é para mim o iniciar de um sonho”. Diz ainda que “sem o apoio da família, dos amigos e dos patrocinadores, este sonho não se teria tornado realidade.”



Com 18 anos acabados de completar, com poucas palavras pois ” gosto mais de escrever que de falar”, Lunah distribuiu sorrisos, agradecimentos e autógrafos no livro onde, para além da escrita, também a ilustração é de sua autoria. Lunah que desde pequenina faz desenhos, pinturas e ilustrações, apresenta também a sua exposição de obras artísticas “Eclipse”, no átrio da Biblioteca Municipal Marquesa de Cadaval, até 31 de outubro.

O seu talento para a ilustração já lhe valeu vários prémios, incluindo a vitória no concurso Cartaz IberAnime onde conquistou uma mesa digitalizadora e um bilhete direto para novos desafios.





Com um espírito inquieto e apaixonado pela arte, Lunah transforma cada traço numa viagem mágica. E com um “obrigada minhas estrelinhas”, dirigiu-se carinhosamente ao auditório composto por familiares e amigos que encheram a sala para conhecer ”



O Pinguim Colorido” e prometeu continuar criativa e a trabalhadora para outros projetos de outras dimensões e desvendou que até ” já há mais qualquer coisa na calha, mas ainda teremos que esperar”