GNR deteve 34 pessoas e registou 544 infrações rodoviárias na última semana

O Comando Territorial da GNR de Santarém realizou, entre 29 de setembro e 5 de outubro, um conjunto de operações em todo o distrito, com o objetivo de prevenir e combater a criminalidade, a sinistralidade rodoviária e diversas infrações de caráter contraordenacional.

Durante este período, a GNR deteve um total de 34 pessoas. Destes casos, 14 ocorreram por condução sob o efeito do álcool, seis por crimes relacionados com caça e pesca, quatro por condução sem habilitação legal e duas por tráfico de estupefacientes. Registaram-se ainda detenções individuais por incêndio, roubo e ofensa à integridade física simples.

No âmbito da fiscalização rodoviária, foram detetadas 554 infrações. As mais frequentes incluíram 95 casos por falta de inspeção periódica obrigatória, 50 por deficiências de iluminação e sinalização, 42 por irregularidades no acondicionamento de carga e 28 por condução sob o efeito do álcool. Foram também identificadas 25 infrações relacionadas com tacógrafos, 21 por uso indevido de telemóvel durante a condução e 17 por ausência de seguro de responsabilidade civil.

A GNR elaborou também 55 autos de contraordenação no âmbito da fiscalização geral, nomeadamente, 26 ligados à segurança rodoviária, dois relativos a animais de companhia, três no âmbito ambiental e dois por consumo de estupefacientes.

Durante a semana em análise, ocorreram 105 acidentes rodoviários, dos quais resultaram 35 feridos leves.