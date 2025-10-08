Abandono animal

Se queremos acabar – ou pelo menos reduzir – o flagelo dos animais abandonados, temos de atacar o problema pela raiz.

As nossas propostas:

Ativar o programa CED (Capturar-Esterilizar-Devolver)

Método humano e eficaz para controlar colónias de gatos silvestres.

Captura, esterilização, corte na orelha esquerda (identificação), desparasitação e devolução ao território de origem.

Alimentação e proteção asseguradas por cuidadores.

Animais dóceis e crias em idade de socialização serão retirados para adoção.

Trabalho coordenado pelo gabinete veterinário municipal, com equipas móveis para intervir nos locais assinalados.

Construir um gatil separado do canil

Gatos e cães com espaços distintos.

Gestão entregue a associações do concelho, sob supervisão da Câmara.

Horário alargado para receber animais encontrados e entregar para adoção.

Animais adotados serão vacinados, desparasitados e esterilizados na altura própria.

Equipas móveis para capturar matilhas perigosas

Intervenção para segurança das populações e proteção de outros animais.



Contamos com todos:

População, na sinalização de casos.

Associações, na gestão dos animais capturados.

Veterinários, nos cuidados primários.

Comunidade, na adoção e acolhimento responsável.

Juntos, podemos garantir que Almeirim trata os seus animais com dignidade e respeito.

Conte connosco. Vamos fazer este percurso juntos.