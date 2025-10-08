Abandono animal

Se queremos acabar – ou pelo menos reduzir – o flagelo dos animais abandonados, temos de atacar o problema pela raiz.
As nossas propostas:
Ativar o programa CED (Capturar-Esterilizar-Devolver)
Método humano e eficaz para controlar colónias de gatos silvestres.
Captura, esterilização, corte na orelha esquerda (identificação), desparasitação e devolução ao território de origem.
Alimentação e proteção asseguradas por cuidadores.
Animais dóceis e crias em idade de socialização serão retirados para adoção.
Trabalho coordenado pelo gabinete veterinário municipal, com equipas móveis para intervir nos locais assinalados.
Construir um gatil separado do canil
Gatos e cães com espaços distintos.
Gestão entregue a associações do concelho, sob supervisão da Câmara.
Horário alargado para receber animais encontrados e entregar para adoção.
Animais adotados serão vacinados, desparasitados e esterilizados na altura própria.
Equipas móveis para capturar matilhas perigosas
Intervenção para segurança das populações e proteção de outros animais.
Contamos com todos:
População, na sinalização de casos.
Associações, na gestão dos animais capturados.
Veterinários, nos cuidados primários.
Comunidade, na adoção e acolhimento responsável.
Juntos, podemos garantir que Almeirim trata os seus animais com dignidade e respeito.
Conte connosco. Vamos fazer este percurso juntos.