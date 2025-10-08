Daniel Bragança está de volta ao relvado (c/vídeo)

Daniel Bragança, de 26 anos, voltou a pisar o relvado, quase oito meses depois da grave lesão sofrida no joelho esquerdo. o médio do Sporting Clube de Portugal iniciou uma nova fase da recuperação para voltar à competição, com corrida e exercícios de reforço muscular na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete.

A novidade foi dada, esta terça-feira, dia 7 de outubro, através de um vídeo publicado nas redes sociais do clube, que mostram o jogador natural de Fazendas de Almeirim, ainda a fazer trabalho de ginásio e subir ao relvado para fazer corrida.

Recorde-se que Daniel Bragança já conta com duas lesões graves nos últimos três anos. Em julho de 2022 sofreu uma entorse traumática no joelho direito, com lesão do cruzado anterior. Na temporada passada, sofreu uma rotura ligamentar do joelho esquerdo.

Natural de Fazendas de Almeirim, Daniel Bragança é atleta do Sporting CP desde os oito anos, após iniciação no Footkart, de Almeirim. Volvidas doze temporadas e meia ao serviço dos leões, onde conquistou dois campeonatos nacionais jovens, nos escalões de juvenis e juniores, saiu pela primeira vez do clube para representar por empréstimo o SC Farense e o GD Estoril Praia. A aventura na Segunda Liga correu bem e Bragança foi mesmo o melhor jogador jovem da temporada 2019/2020.

Internacional português nas selecções jovens, Bragança é já tricampeão nacional pela equipa Leonina, títulos aos quais junta duas Taças da Liga, uma Supertaça e uma taça de Portugal.