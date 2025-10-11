GNR detém dois suspeitos de mais de 100 furtos de cabos elétricos

A GNR deteve dois homens suspeitos de mais de uma centena de furtos de metais não preciosos, no âmbito de uma investigação que decorria há cerca de um mês e que incidia sobre furtos em postos de carregamento de veículos elétricos em vários distritos do país, incluindo Santarém.

Segundo a GNR, a operação foi realizada esta quinta-feira, 10 de outubro, e envolveu o cumprimento de dois mandados de detenção e três buscas — duas domiciliárias e uma num operador de gestão de resíduos.

Durante a ação, foram apreendidos cabos de carregamento elétricos, maquinaria de desmantelamento, tesouras de corte, material de proteção, um veículo automóvel, documentação relativa à transação de metais não preciosos e material informático.

Os dois detidos são suspeitos de mais de 100 furtos em postos de abastecimento de veículos elétricos nos distritos de Santarém, Setúbal, Leiria, Lisboa e Évora.

A operação foi conduzida pelo Comando Territorial de Santarém, com o apoio dos Comandos Territoriais de Setúbal, Leiria, Lisboa e Évora, bem como da PSP.

Os detidos serão presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.