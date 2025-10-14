PARA HOJE / 14.OUT

Santo Inácio de Loyola juntava sempre à palavra “caridade” a exigência de discernimento. Falava de “caridade discernida”, o que é melhor para o outro naquele momento. Vai muito para além do impulso piedoso, obriga a pensar. Não é o “dou porque estou agora bem disposto”, ou “não dou porque antipatizo com este desgraçado”. Não, a caridade tem de fazer-se com discernimento: A quem? Onde? Como? O quê? Se a caridade não é discernida nem sequer é caridade.

Vasco P. Magalhães, sj

ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA

Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

Edições Tenacitas

www.tenacitas.pt