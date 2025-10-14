Sociedade

PS retira material de campanha

14 de Outubro, 2025
A equipa de Joaquim Pereira já retirou o material de campanha do PS na freguesia de Fazendas de Almeirim.

“A limpeza de todos os cartazes eleitorais foi realizada de forma rápida e eficiente demonstrando respeito pelo espaço público e compromisso com responsabilidade após o período eleitoral”, explicou Joaquim Pereira ao jornal O ALMEIRINENSE.