Festival Guitarra D’Alma está de regresso para a sua 12.ª edição

Almeirim volta a ser o palco do Festival Guitarra D’Alma, que este ano celebra a sua XII edição. O evento, promovido pela Câmara Municipal de Almeirim, decorre entre 7 e 15 de novembro, com espetáculos em diferentes espaços do concelho e um programa que reúne artistas de diferentes gerações e estilos.

O festival arranca na sexta-feira, dia 7 de novembro, com o concerto da Ensemble de Guitarras da ESART – Escola Superior de Artes Aplicadas de Castelo Branco, numa homenagem a Edgar Nogueira. O espetáculo tem lugar na Igreja do Divino Espírito Santo, em Almeirim, às 21h30, com entrada gratuita.

No dia seguinte, sábado, dia 8 de novembro, o Centro Cultural de Fazendas de Almeirim recebe Hugo Ramos, às 21h30. O concerto, com bilhetes a 5 euros, dá continuidade ao espírito do festival, ao trazer ao público o talento de um jovem guitarrista em ascensão.

A programação prossegue na sexta-feira, dia 14 de novembro, com dois momentos distintos. Durante a manhã, o grupo Tio Tobias apresenta-se no Cine Teatro de Almeirim em duas sessões especialmente pensadas para o público mais novo, às 10h00 e às 12h00, com entrada gratuita. À noite, pelas 21h30, o mesmo espaço acolhe Bruno Chaveiro, que apresenta o seu novo espetáculo “Alento”, um dos momentos mais aguardados do festival. Os bilhetes têm o custo de 5 euros.

O encerramento do festival tem lugar no sábado, dia 15 de novembro, às 21h30, no Espaço Multiusos de Almeirim, com o concerto do Sexteto de Custódio Castelo, um dos grandes nomes da guitarra portuguesa. O espetáculo marca o ponto alto da programação e os bilhetes têm também o custo de 5 euros.