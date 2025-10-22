A terra vai tremer no dia 5 de novembro às 11h05: Proteção Civil prepara exercício nacional

No próximo dia 5 de novembro, às 11:05, a população de Almeirim está convidada a participar na 13.ª edição do Exercício Público de Sensibilização para o Risco Sísmico, “A Terra Treme”, promovido pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

O exercício coincide com o World Tsunami Awareness Day, que reforça a importância de estar preparado para sismos e tsunamis.

O objetivo do exercício é reforçar a capacitação da população sobre os comportamentos a adotar antes, durante e após um sismo, bem como incentivar a reflexão sobre a segurança individual e coletiva. Este ano, a iniciativa procura expandir-se para além da comunidade escolar, ao envolver famílias, empresas e instituições de todos os setores.

Durante um minuto, os participantes devem praticar os três gestos de autoproteção: baixar, proteger e aguardar, ações simples que podem fazer a diferença em caso de sismo.

A participação no exercício pode assumir várias formas. Os interessados podem fazer o registo individual ou institucional aqui. As organizações e cidadãos são convidados a rever os procedimentos de prevenção e emergência, incluindo a realização do exercício prático. Além disso, podem organizar sessões de esclarecimento para explicar as medidas preventivas e os comportamentos de autoproteção a adotar em casa e no local de trabalho.

O Comando Sub-regional da Lezíria do Tejo reforça que esta iniciativa é um ato de cidadania, que promove o compromisso cívico de se proteger a si próprio e a quem o rodeia.