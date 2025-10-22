Filipaa Mon Sant (ex-Russa) apresenta “Raphanus Raphanistrum” no Cine Teatro de Almeirim

A artista Filipaa Mon Sant, anteriormente conhecida como Russa, apresenta esta sexta-feira, dia 24 de outubro, pelas 21h30, no Cine Teatro de Almeirim, o espetáculo “Raphanus Raphanistrum”, um projeto inspirado na vida e obra de José Saramago. A entrada é livre.

O evento marca a estreia pública do álbum “Raphanus Raphanistrum”, um disco de originais que explora o legado do Nobel da Literatura através de uma estética musical urbana. A apresentação assume um formato especial, com a exibição de um mini documentário, seguida de uma sessão de perguntas e respostas ao vivo e da interpretação de algumas faixas do álbum.

O projeto faz uma reflexão sobre a ligação entre o universo literário de José Saramago e a identidade artística de Filipaa Mon Sant, ao abordar temas como o contraste entre o artista consagrado e o emergente, os sonhos e as origens ribatejanas partilhadas. O título remete para o nome científico da planta “Raphanus raphanistrum”, conhecida como saramago, que inspirou o apelido do escritor e serviu de ponto de partida conceptual para o disco.

Em cada faixa, Filipaa Mon Sant confronta dualidades que atravessam ambos os destinos: o artista reconhecido versus o desconhecido, o sonho do Nobel versus o do Grammy, a juventude eterna de Saramago versus a jovem que se sente envelhecido por dentro, ou ainda as raízes comuns de duas famílias ribatejanas marcadas pela pobreza, mas com desfechos opostos.

A emigração para Espanha, partilhada por ambos, surge como uma metáfora da necessidade de atravessar fronteiras, sejam elas geográficas, criativas ou emocionais.

Este projeto representa uma nova etapa na carreira de Filipaa Mon Sant, marcada pela fusão entre a palavra, o som e a reflexão social.