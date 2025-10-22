Grupo Desportivo Raposense organiza festa de Halloween

O Grupo Desportivo Raposense (GDR) vai organizar uma festa de Halloween no próximo dia 31 de outubro, a partir das 21h30, na sede da associação, na Rua da Escola, nº 53, na Raposa.
O evento, de entrada gratuita e aberto a todas as idades, promete uma noite de animação e convívio com concurso de disfarces, baile e DJ Rafael Vargas, além de decoração temática a rigor para celebrar a data.
O concurso contará com prémios para o melhor disfarce e para o maior grupo de mascarados, sendo os vencedores revelados durante a noite. O GDR incentiva todos os participantes a irem mascarados e a levarem amigos e familiares.
A festa contará ainda com serviço de bar, com comida e bebida disponíveis, proporcionando um ambiente descontraído e festivo para toda a comunidade.