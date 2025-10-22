Jovem detido em Almeirim por posse ilegal de arma de fogo

Um jovem de 21 anos foi detido, no dia 21 de outubro, pelo Comando Territorial de Santarém da GNR, através do Posto Territorial de Almeirim, por posse ilegal de uma arma de fogo.

A detenção ocorreu durante uma ação de patrulhamento direcionada à prevenção e combate à criminalidade, quando os militares abordaram uma viatura cujos ocupantes apresentaram um comportamento considerado suspeito. No decorrer da operação, foram realizadas revistas de segurança e uma busca sumária ao veículo, tendo sido encontrada, com um dos indivíduos, uma arma de fogo sem registo nem documentação legal.

Da intervenção resultaram a detenção do suspeito e a apreensão da arma de fogo e de três munições. O homem foi constituído arguido e o caso foi remetido ao Tribunal Judicial de Almeirim.

A GNR recorda que, de acordo com o Regime Jurídico das Armas e Munições, a detenção, transporte, guarda, compra ou aquisição de armas sem a devida autorização constitui crime de posse de arma proibida. Também a posse de uma arma não registada ou manifestada, quando exigido por lei, constitui crime de posse ilegal de arma.