Moto Clube Charrua celebra 33 anos de paixão pelas duas rodas em Alpiarça

O Moto Clube Charrua, de Alpiarça, celebra no próximo dia 15 de novembro, o seu 33.º aniversário, assinalando mais de três décadas de dedicação ao motociclismo e à comunidade local.

Fundado em 1992 por um grupo de amigos apaixonados pelas motos, o clube tornou-se uma referência no concelho e em toda a região. A sua sede, situada no Largo da Feira, simboliza o espírito de união e esforço coletivo que caracteriza os “Charruas” desde o primeiro dia. A construção do espaço contou com o empenho dos sócios fundadores, o apoio das entidades locais e, em particular, do então presidente da Câmara, Eng.º Raul Figueiredo, também ele entusiasta do mundo motociclista.

Recentemente, a zona envolvente à sede foi alvo de melhorias significativas, graças a um investimento conjunto entre o Município e várias empresas locais. O novo parque de estacionamento alcatroado e o passeio requalificado vieram trazer melhores condições a todos os que visitam o local.

Para celebrar a data, o Moto Clube Charrua preparou um programa de entrada livre, que promete animar Alpiarça ao longo de todo o dia. A abertura oficial está marcada para a hora de almoço, com a atuação da Banda Filarmónica 1.º de Dezembro de Alpiarça, seguida de um almoço convívio com Caldo Verde e Porco Assado no Espeto, gratuitos para todos os participantes — sob o lema “Só pagas a bebida”.

Durante a tarde, haverá animação com o DJ Mike, entrega de lembranças aos clubes presentes e o tradicional corte do bolo de aniversário.

O ponto alto da noite chega às 22h00, com o espetáculo de acrobacias de moto e carro “FreeStyle de Paulo Martinho – o melhor dos melhores”, prometendo um momento de pura emoção e adrenalina.

A festa prolonga-se noite dentro com a atuação da banda PSX, num tributo aos Xutos & Pontapés, e o show Brutuus Eventos, garantindo um encerramento em grande estilo.