MOVITETURA regressa a Alpiarça para celebrar a dança e o território

Depois do sucesso alcançado na sua primeira edição, em 2024, o projeto MOVITETURA – Mostra Coreográfica da Lezíria regressa a Alpiarça nos dias 25 e 26 de outubro, reafirmando-se como um encontro inovador e inclusivo que liga a dança contemporânea ao território e às suas gentes.

Promovida pela companhia Dança em Diálogos, sob direção artística de Solange Melo, a iniciativa nasceu com o objetivo de aproximar a criação coreográfica das comunidades locais, incentivando a formação, experimentação e circulação de novos talentos.

Em 2025, a MOVITETURA volta a ocupar vários espaços do concelho, mantendo a sua vocação de diálogo entre a arquitetura e o movimento — conceito idealizado pelo coreógrafo Fernando Duarte, que vê o projeto como “uma confluência entre técnicas, espaços e dimensões coreo-arquitetónicas que se verificam na contemporaneidade”.

O ponto alto do evento será novamente a Mostra Coreográfica, que privilegia criações em formato solo ou dueto, concebidas para palcos de pequenas dimensões, promovendo proximidade e acessibilidade ao público.

Nesta segunda edição, participam três escolas de referência nacional: a Escola Artística de Dança do Conservatório Nacional, a Escola Superior de Dança e a Academia de Dança Contemporânea de Setúbal. Jovens criadores em formação apresentarão trabalhos originais desenvolvidos no âmbito das disciplinas de Oficina Coreográfica e Criação de Projeto.

Programa MOVITETURA 2025

📅 Sábado, 25 de outubro

🕛 12h00 — Espetáculo para a infância “Meia História Encaixa”, na Casa dos Patudos

🕢 21h30 — Mostra Coreográfica, na Biblioteca Municipal de Alpiarça

📅 Domingo, 26 de outubro

🕚 11h00 — “Walk Move Dance”, no Mercado Municipal de Alpiarça

🕒 15h00 – 17h30 — “Battle + DJ Set”, na Casa dos Patudos