Prisão preventiva por roubo em residência

O Núcleo de Investigação Criminal (NIC) da GNR de Coruche deteve, no dia 22 de outubro, dois homens, de 20 e 23 anos, suspeitos do crime de roubo em residência, no concelho de Coruche.

Segundo o Comando Territorial de Santarém, a investigação da GNR permitiu identificar os suspeitos no âmbito de um inquérito relacionado com um assalto a uma habitação. Após várias diligências policiais, foram emitidos e cumpridos dois mandados de detenção.

Os detidos foram presentes ao Tribunal Judicial de Coruche. O tribunal decretou prisão preventiva para o homem de 23 anos e apresentações bissemanais no posto policial da área de residência para o suspeito de 20 anos.