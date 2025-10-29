PARA HOJE / 29.OUT



O quarto âmbito do amor é aquele que só é possível para com Deus, para com o Absoluto: a Adoração, o adorar. Se a amizade é entre poucos e o amor conjugal entre dois, a adoração é para um outro absoluto. Porque a adoração é o amor de entrega exclusiva e totalizante, que só pode ser feita a Deus. Só Deus é adorável, é a rendição completa. Ad-orar, significa pôr lá a boca e respirar do respiro do Outro!

Vasco P. Magalhães, sj

ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA

Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

Edições Tenacitas

www.tenacitas.pt