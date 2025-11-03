Candidata do PSD a Fazendas desvincula-se do partido

Ana Bento, candidata à junta de Fazendas de Almeirim pela coligação “Agora as Pessoas” e deputada eleita à Assembleia freguesia, deixou de estar politicamente ligada ao Partido Social Democrata (PSD), que a indicou para a candidatura.

“Não sendo militante do PSD, esta é uma decisão de caráter político e público, tomada em coerência com os valores e a forma de estar na política que defendo. Entendo que o meu caminho deve ser seguido com total independência e transparência”, explica Ana Bento.

Ana Bento vai dar conhecimento formal desta decisão ao Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia e passará a exercer o mandato como deputada independente.

“Reafirmo que o meu foco continuará a ser o mesmo: trabalhar com proximidade, ouvir as pessoas e contribuir para o bem-estar da freguesia. As pessoas continuam a ser a minha prioridade”, conclui.