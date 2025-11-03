Consulta de Medicina do Viajante da ULS Lezíria atinge as 2500 consultas em três anos

A Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) celebrou, em outubro, o terceiro aniversário da Consulta de Medicina do Viajante, um serviço que desde 2022 tem desempenhado um papel essencial na preparação e proteção de quem viaja para destinos internacionais.

Em setembro, a consulta alcançou um marco simbólico: a realização da 2500.ª consulta, confirmando a crescente procura e a confiança dos utentes neste serviço especializado.

Criada com o objetivo de promover viagens mais seguras e informadas, a Consulta de Medicina do Viajante do Hospital Distrital de Santarém (HDS) oferece aconselhamento médico personalizado a todos os que planeiam deslocações para o estrangeiro. Durante a consulta, os utentes recebem orientações sobre medidas preventivas, avaliação do estado de saúde e administração das vacinas necessárias, incluindo a da febre-amarela, acompanhada da emissão do respetivo Certificado Internacional de Vacinação.

“Atingir as 2500 consultas é motivo de orgulho para a equipa e uma conquista que reflete o empenho dos profissionais e a crescente procura deste tipo de acompanhamento”, sublinha Marta Cerol, responsável pela Consulta do Viajante.

Três anos após o arranque, o serviço é hoje uma referência regional na área da medicina preventiva e da saúde pública.

A Consulta de Medicina do Viajante decorre na Consulta Externa do Hospital Distrital de Santarém, em dias variáveis no período da manhã. O Centro de Vacinação Internacional funciona nos dias úteis, entre as 9h00 e as 14h30.

Os utentes devem apresentar documento de identificação, número de utente do SNS, boletim de vacinas e, se aplicável, o Certificado Internacional de Vacinação. As marcações de consulta devem ser realizadas previamente por email para consultadoviajante@ulsleziria.min-saude.pt, enquanto o agendamento da administração de vacinas deve ser feito através do telefone 927 223 497 (disponível entre as 9h00 e as 14h30).