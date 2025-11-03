Operações da GNR em Santarém registam 44 detenções e mais de 600 infrações de trânsito

O Comando Territorial de Santarém realizou, entre os dias 27 de outubro e 2 de novembro, um conjunto de operações no distrito com o objetivo de prevenir a criminalidade, reduzir a sinistralidade rodoviária e fiscalizar diversas áreas de âmbito contraordenacional.

Durante a semana, foram efetuadas 44 detenções, das quais se destacam 21 por condução sob efeito de álcool e dez por condução sem habilitação legal. As restantes detenções incluem três casos de desobediência, três de ofensa à integridade física, dois por danos, além de uma detenção por ameaça e coação, uma por violência doméstica e uma por tráfico de estupefacientes.

No âmbito do trânsito, a fiscalização resultou na identificação de 605 infrações. Das mais frequentes, 100 ocorreram por falta de inspeção periódica obrigatória, 42 por anomalias nos sistemas de iluminação e sinalização, 36 por falta de seguro de responsabilidade civil e 35 por condução com taxa de álcool acima do permitido por lei. Foram ainda registadas 23 infrações relacionadas com tacógrafos, 20 por uso indevido do telemóvel durante a condução e 11 por não utilização do cinto de segurança ou do sistema de retenção de crianças.

A sinistralidade rodoviária contabilizou 98 acidentes, que resultaram em dois mortos, três feridos graves e 25 feridos leves.

No âmbito da fiscalização geral, foram levantados 58 autos de contraordenação, 34 relacionados com trânsito e segurança rodoviária, dez por contraordenações genéricas, nove no âmbito do consumo de produtos estupefacientes e cinco relativos a animais de companhia.

O Comando Territorial de Santarém reforça que estas ações visam garantir a segurança da população e prevenir comportamentos de risco.