Pulseira eletrónica para homem detido por violência doméstica na Chamusca

O Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas da GNR, deteve no dia 1 de novembro um homem de 40 anos, no concelho da Chamusca, por suspeitas de violência doméstica.

De acordo com a GNR, a investigação permitiu apurar que o detido exercia violência física e psicológica sobre a companheira, de 29 anos, provocando-lhe medo, insegurança e limitando a sua liberdade.

No decorrer das diligências, os militares deram cumprimento a três mandados de busca, uma domiciliária, uma em veículo e outra num anexo, que resultaram na detenção do suspeito e na apreensão de uma caçadeira.

O homem foi presente ao Tribunal Judicial de Benavente, que aplicou as medidas de coação de proibição de contacto com a vítima e afastamento dos locais que esta frequenta, com controlo através de pulseira eletrónica.

A GNR recorda que a violência doméstica é um crime público, apelando à denúncia de todas as situações deste tipo, uma “responsabilidade coletiva”.