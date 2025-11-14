Shopping cart

Onde há crise, há esperança

PARA HOJE / 14.NOV

Por: Redação 14 de Novembro, 2025 2 Minutos de Leitura


Quando se fala de criação e de Deus criador aparecem visões e opiniões contrárias, uma descendente e outra ascendente. Uma pensa que Deus, como lhe é próprio, criou um mundo bem feitinho, que depois se estragou pelos nossos pecados, e agora Ele (e nós) vai-o remendando. Outra visão diz-nos que Deus desde sempre anda a criar o universo com o seu amor, a organizá-lo, mas as resistências e os nossos pecados atrasam essa criação evolutiva, que apesar de tudo vai crescendo, mas como uma mãe que anda a criar um filho toda a vida para que ele venha cada vez mais a ser quem é.
Vasco P. Magalhães, sj
ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA
Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

Edições Tenacitas
www.tenacitas.pt

