Santarém: Autarquia Familiarmente Responsável

Realizou-se ontem em Coimbra, na Faculdade de Economia a cerimónia de entrega da Bandeira Verde atribuída pela Associação Portuguesa de Famílias Numerosas (APFN). O Município de Santarém foi uma vez mais distinguido, tendo Teresa Ferreira, Vereadora do Desenvolvimento Social, recebido a distinção pelo reconhecimento das políticas locais de apoio às famílias.

Este prémio distingue as Autarquias que praticam medidas efetivas nas áreas da habitação, educação, transportes, saúde, conciliação familiar e outros aspetos fundamentais para o bem-estar das comunidades. Este prémio reflete o compromisso contínuo da autarquia scalabitana com as políticas que apoiam a vida familiar.

Segundo Teresa Ferreira, esta distinção significa o reconhecimento nacional, do concelho “amigo das famílias”, que continuamente investe em políticas sociais e familiares para melhorar a qualidade de vida dos seus munícipes.