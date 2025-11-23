Shopping cart

Onde há crise, há esperança

PARA HOJE / 23.NOV

Por: Redação 23 de Novembro, 2025 2 Minutos de Leitura

A ciência vem da morte, a sabedoria do amor. A ciência nasce e cresce sob o impulso do instinto de conservação, gera-a o temor da morte que nos faz inventar para a afastar. Pelo contrário, o espanto e o tremor perante o amor experimentado geram a sabedoria. A ciência, quanto mais cresce mais mostra como ainda é maior o desconhecido, a sabedoria, porém, não quer eliminar o desconhecido, navega nele, completa-se nele. A ciência põe-nos de fora a usar o mundo, a sabedoria abraça-o, torna-nos pessoas.
Vasco P. Magalhães, sj
ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA
Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

Edições Tenacitas
www.tenacitas.pt

