Idosa gravemente ferida após ter sido atropelada em Almeirim

Por: Inês Ribeiro 25 de Novembro, 2025 2 Minutos de Leitura

Uma idosa de cerca de 80 anos foi atropelada no final da tarde desta terça-feira, dia 25 de novembro, no cruzamento da Rua dos Aliados com Rua de Alpiarça, em Almeirim.

Segundo apurou o Jornal O Almeirinense, a idosa foi colhida por um automóvel ligeiro e sofreu ferimentos graves, tendo sido estabilizada no local e transportada para o Hospital Distrital de Santarém.

O alerta foi dado pelas 17h58, mobilizando para o local nove operacionais e três viaturas dos Bombeiros Voluntários de Almeirim e da GNR.

A GNR tomou conta da ocorrência e está a investigar as causas do atropelamento.

