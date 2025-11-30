Jovens com 20 anos morrem em acidente

Imprimir

A Policia Judiciária está a investigar a morte de um casal com cerca de 20 anos, após a entrada da viatura para a Praia Fluvial de Pedrogão Grande, junto da Barragem do Cabril.

As vítimas residiam na zona de Santarém e terão pedido ajuda para um acidente com despiste e queda na água.

O alerta foi dado cerca das 21h30 deste sábado, com a indicação de que um veículo tinha caído naquela praia. O carro ficou, parcialmente, submerso e as vítimas no seu interior.

Com o auxílio de uma equipa de mergulhadores, os corpos foram resgatados e o óbito foi declarado perto da meia noite.

No local estiveram 16 operacionais, dos bombeiros de Pedrógão Grande, GNR, INEM, Proteção Civil e dos mergulhadores de Cernache do Bonjardim.