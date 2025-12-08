Marianos a fundo

Imprimir

Os trilhos de Marianos, no concelho de Almeirim, receberam mais de 320 motas num dia cheio de energia, aventura e convívio, com o grande passeio de Enduro. O evento foi organizado pelos Falcões do Ribatejo e promovido pela Associação MariMurtense, com o apoio do Município de Almeirim.

Durante a manhã, os participantes percorreram os trilhos de Marianos num ambiente de pura emoção, espírito de equipa e contacto com a natureza. No final, motards e famílias reuniram-se para celebrar o percurso, trocar histórias e desfrutar de um almoço em clima de verdadeira festa.