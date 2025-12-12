Congresso Nacional de Informação Turística em Santarém

Imprimir

Durante hoje e amanhã, Santarém acolhe o XI Congresso Nacional de Informação Turística (CNIT), um dos mais relevantes encontros do setor turístico em Portugal, reunindo profissionais dedicados à promoção dos melhores destinos do País.

A sessão de abertura, realizada no Auditório da Escola Superior Agrária, contou com a participação do Vice-Presidente da Câmara Municipal, Emanuel Campos, que salientou a importância deste evento para o Concelho e para a afirmação da identidade turística regional. Na sua intervenção, destacou que “temos vindo a diversificar e a incrementar a oferta turística do nosso Concelho. Estamos continuamente a trabalhar para reforçar a atratividade do território, captando investimento privado e promovendo a ligação ao ensino superior e à inovação. A proximidade a Lisboa, a excelente conectividade rodoviária e ferroviária e a qualidade de vida que oferecemos tornam Santarém um lugar único para viver, visitar e investir.”

José Santos, Presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, destacou a relevância da iniciativa e sublinhou o papel fundamental que a ERTAR e autarquias têm desempenhado na promoção turística do Ribatejo.

A edição deste ano inspira-se no tema “Realeza, Arquitetura e Cultura em Riba do Tejo – Nos 700 anos da morte de D. Dinis” e centra-se na qualidade da informação turística como elemento-chave para a promoção e competitividade dos destinos nacionais, contando com uma forte adesão de profissionais do setor vindos de todo o País.