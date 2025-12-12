Presidente da Assembleia da República reúne com autarcas em Santarém no arranque de visita ao distrito

Imprimir

O Presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, vai estar no distrito de Santarém, no dia 15 de dezembro, para uma jornada de trabalho no âmbito da iniciativa “Parlamento Próximo”. A visita começa na cidade, onde se reúne com os presidentes das câmaras municipais do distrito, pelas 9h00.

O encontro, a realizar nos Paços do Concelho, marca o arranque de um dia dedicado ao contacto direto com autarcas, estudantes e representantes de diversas entidades locais. A reunião conta também com a presença dos deputados eleitos pelo círculo de Santarém, Isaura Morais, Ricardo Oliveira, Inês Barroso e Ricardo Carlos (PSD), Pedro Correia, José Dotti e Catarina Salgueiro (CH), e Hugo Costa e Marcos Perestrello (PS), e deverá servir para abordar prioridades regionais, discutir desafios e identificar oportunidades de desenvolvimento, num momento em que os municípios procuram reforçar a cooperação institucional com o Parlamento.

Ainda durante a manhã, a comitiva segue para a Estação de Santarém, de onde o Presidente da Assembleia da República viaja de comboio até ao Entroncamento. A visita inclui uma passagem pelo Museu Nacional Ferroviário.

No período da tarde, José Pedro Aguiar-Branco visita o Castelo de Almourol, antes de participar num encontro com estudantes do Instituto Politécnico de Tomar, que encerra o programa.

A iniciativa “Parlamento Próximo”, criada na legislatura anterior, já passou este ano por Vila Real, Leiria, Guarda, Évora, Faro e Bragança.