Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

Onde há crise, há esperança

PARA HOJE / 15.DEZ

Por: Redação 15 de Dezembro, 2025 2 Minutos de Leitura


O santo não é o impecável. É aquele que, com as suas fraquezas, não desiste de recomeçar, que vive as bem-aventuranças em plenitude, que realiza as obras de misericórdia, que está ao serviço dos outros, completamente entregue a Deus e ao próximo. A santidade é precisamente esta síntese de ser todo de Deus para poder ser todo para os outros.
Vasco P. Magalhães, sj
ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA
Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

Edições Tenacitas
www.tenacitas.pt

Notícias relacionadas

Cultura

Rota dos Presépios reúne 35 presépios na freguesia de Fazendas de Almeirim

BY-Inês Ribeiro 15 de Dezembro, 2025
Desporto

Fazendense vence em Torres Novas e assume liderança isolada do campeonato

BY-Daniel Cepa 15 de Dezembro, 2025
Cultura

St. Dominic’s Gospel Choir atua em Almeirim no Concerto de Ano Novo

BY-Inês Ribeiro 15 de Dezembro, 2025
Região

Iniciativa Liberal de Santarém elege novo Grupo de Coordenação Local

BY-Inês Ribeiro 15 de Dezembro, 2025
Região

AANA promove workshop de desenho na natureza e convívio de Natal em Alpiarça

BY-Inês Ribeiro 15 de Dezembro, 2025
Sociedade

Campanha solidária “Dê Troco a Quem Precisa” regressa às farmácias de Almeirim

BY-Inês Ribeiro 15 de Dezembro, 2025