Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

Sociedade

Mercado de Natal em Benfica do Ribatejo

Por: Redação 20 de Dezembro, 2025 2 Minutos de Leitura

Até este domingo, pelas 18h, pode visitar o mercado de Benfica do Ribatejo e fazer compras nas associações, clubes e pequeno comércio. Este domingo, a freguesia junta-se ao passeio dos passeio das motas com 150 inscritos. Há uma paragem em Benfica pelas 9h40.

A presidente de junta, Ana Saldanha Lopes, convida toda a comunidade a juntar-se a esta iniciativa solidária e a ajudar quem mais precisa.

Roupas, brinquedos, material escolar e alimentos podem ser entregues no quiosque solidário da Associação Cultural e Desportiva de Benfica do Ribatejo e mercado de Benfica do Ribatejo

A sua doação pode transformar o Natal de muitas famílias.

Notícias relacionadas

Sociedade

Já há lenha para a fogueira 2025

BY-Redação 20 de Dezembro, 2025
Região

Coruche: Orçamento de quase 45 milhões

BY-Redação 20 de Dezembro, 2025
Política

Eleitos de Almeirim tomam posse na Assembleia Intermunicipal da Lezíria do Tejo

BY-Daniel Cepa 20 de Dezembro, 2025
Região

NERSANT apresenta nova imagem institucional

BY-Daniel Cepa 20 de Dezembro, 2025
Região

PSP detém jovem de 24 anos por tráfico de droga em Santarém

BY-Daniel Cepa 20 de Dezembro, 2025
Região

Santarém reforça segurança dos Bombeiros Sapadores com novos capacetes

BY-Redação 19 de Dezembro, 2025