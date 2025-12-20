Mercado de Natal em Benfica do Ribatejo

Imprimir

Até este domingo, pelas 18h, pode visitar o mercado de Benfica do Ribatejo e fazer compras nas associações, clubes e pequeno comércio. Este domingo, a freguesia junta-se ao passeio dos passeio das motas com 150 inscritos. Há uma paragem em Benfica pelas 9h40.



A presidente de junta, Ana Saldanha Lopes, convida toda a comunidade a juntar-se a esta iniciativa solidária e a ajudar quem mais precisa.

Roupas, brinquedos, material escolar e alimentos podem ser entregues no quiosque solidário da Associação Cultural e Desportiva de Benfica do Ribatejo e mercado de Benfica do Ribatejo

A sua doação pode transformar o Natal de muitas famílias.