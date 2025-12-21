Andebol: Torneio junta mais de 600 atletas

Imprimir

Chegou ao fim o 10.º Torneio de andebol, organizado pela Associação 20 kms de Almeirim.



Foram três dias de competição com mais de 40 equipas e mais de 600 atletas de várias pontos do país.



Em sub-14 femininos, a Ass. 20 kms de Almeirim ficou em 4.º lugar e Margarida Porfírio foi eleita a melhor guarda-redes.



Em sub-14 masculinos, a Ass. 20 kms arrecadou o 9.º lugar.



No escalão de sub-16 femininos, o 5.º lugar foi para a equipa almeirinense. No setor masculino, o conjunto almeirinense ficou em 10.º lugar.