Acessibilidade e segurança melhorada no lago azul

O Município de Ferreira do Zêzere deu início a uma intervenção na localidade de Castanheira, com o objetivo de melhorar o acesso pedonal à piscina flutuante e ao ancoradouro da praia fluvial Lago Azul, garantindo maior segurança e acessibilidade.

As obras, já em curso e integradas e com o parecer positivo da Agência Portuguesa do Ambiente, incluem a instalação de um novo passadiço e de escadarias de acesso, abrangendo uma área total de 149 m². As estruturas, construídas em material compósito, composto por fibras de madeira natural e PVC, permitem uma integração harmoniosa na paisagem local.

O projeto não exige movimentos de terra e os equipamentos são pré-fabricados e amovíveis, minimizando impactos ambientais e contribuindo para a preservação do equilíbrio ecológico. Além disso, garante acesso seguro aos equipamentos mesmo em períodos de nível baixo da albufeira.

Esta intervenção integra um conjunto de investimentos do município destinados a potenciar o turismo e as atividades de lazer, reforçando o compromisso com a valorização ambiental da região e a melhoria das condições para residentes e visitantes.