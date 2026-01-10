Presidente do Politécnico de Santarém integra Comissão Permanente do CCISP

Imprimir

O presidente do Instituto Politécnico de Santarém, João Moutão, passou a integrar a Comissão Permanente do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP), na sequência da eleição dos novos órgãos da entidade, realizada na última quinta-feira, em Lisboa.

A eleição decorreu por unanimidade em plenário do CCISP. Luís Loures, presidente do Instituto Politécnico de Portalegre, mantém-se como presidente do Conselho Coordenador, enquanto Ângela Lemos, presidente do Instituto Politécnico de Setúbal, foi eleita vice-presidente. A Comissão Permanente passa ainda a integrar António Belo, presidente do Politécnico de Lisboa, e Orlando Rodrigues, presidente do Politécnico de Bragança.

Em comunicado ao Jornal O Almeirinense, o Instituto Politécnico de Santarém afirma que entrada de João Moutão neste órgão reforça a representação da instituição nas instâncias nacionais de coordenação do ensino superior politécnico, num mandato com a duração de dois anos.

A Comissão Permanente do CCISP é responsável pela gestão dos assuntos correntes da instituição e desempenha um papel central na articulação entre os institutos politécnicos e o Governo. Compete-lhe, entre outras funções, emitir pareceres sobre legislação do setor, harmonizar procedimentos, promover a cooperação interinstitucional e intervir na aprovação de júris de concursos docentes e no reconhecimento de qualificações.