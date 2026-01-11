Eleitores do concelho votaram em mobilidade

Imprimir

Este domingo votaram 329 eleitores na Galeria Municipal (Posto do Cidadão), na cidade de Almeirim. O Jornal O ALMEIRINENSE apurou que estavam 349 pessoas inscritos na votação antecipada em mobilidade no âmbito da eleição do Presidente da República 2026.



Os eleitores que não compareceram podem sempre votar no dia 18.



Se existir segunda volta, os eleitores que pretenderem votar em mobilidade (decorrerá a 1 fevereiro) têm que fazer, novamente, a inscrição.