Homem de 58 anos detido por violência doméstica

O Comando Territorial de Santarém, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE), deteve, no passado dia 9 de janeiro, um homem de 58 anos por suspeitas de violência doméstica, no concelho da Chamusca.

A detenção ocorreu no âmbito de uma investigação em curso, durante a qual os militares da Guarda Nacional Republicana (GNR) desenvolveram diversas diligências policiais que permitiram apurar que o suspeito exercia violência física e psicológica sobre a ex-companheira, de 46 anos, e sobre o filho da mesma, de 17 anos.

No decurso da operação, foi dado cumprimento a um mandado de detenção fora de flagrante delito, culminando na detenção do indivíduo.

O detido foi presente ao Tribunal Judicial de Santarém, onde lhe foram aplicadas as medidas de coação de afastamento das vítimas e de proibição de contactos, por qualquer meio ou interposta pessoa.

A GNR relembra que a violência doméstica é um crime público e que a sua denúncia constitui uma responsabilidade de toda a sociedade.