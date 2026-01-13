Shopping cart

Sociedade

Homem foge de agressão e é atropelado em Almeirim

Por: Inês Ribeiro 13 de Janeiro, 2026 2 Minutos de Leitura

Um homem ficou ferido sem gravidade na sequência de uma alegada agressão e posterior atropelamento enquanto fugia, ao final da tarde desta terça-feira, dia 13 de janeiro, na Avenida da Liberdade, no Bairro do Pupo, em Almeirim.

Segundo informações recolhidas pelo Jornal O ALMEIRINENSE, a agressão terá ocorrido enquanto a vítima praticava atos ilícitos e, após a altercação, o homem estaria a fugir, acabando por ser atropelado durante a fuga.

A vítima foi assistida no local pelos bombeiros e transportada para o Hospital Distrital de Santarém (HDS), apresentando ferimentos considerados leves.

O alerta foi dado às 16h54, mobilizou quatro meios operacionais e um total de dez elementos dos Bombeiros Voluntários de Almeirim e da Guarda Nacional Republicana (GNR) de Almeirim.

A GNR tomou conta da ocorrência e está a investigar o caso, com vista ao apuramento de todas as circunstâncias dos factos.

